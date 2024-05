TalTechi tudeng Brenda: inseneriõpingud avasid ukse hoopis uude, pööraselt kulgevasse maailma

TalTechis kolmandat aastat elektroenergeetika ja mehhatroonika erialal inseneriks õppiv Brenda Pent ei pea ennast inseneriks, kes nurgas vaikselt omaette nokitseks. Ehk selline tüpaaž ühest tüüpilisest insenerist võiks paljudele ju kõigepealt silme ette kangastuda. Kaugel sellest – Brenda on enesekindel ja ütleb enda kohta, et ta on oma valdkonna eestvedaja, kes jääb enamasti silma oma julgete väljaütlemiste, aktiivse suhtumise ning kaugeleulatuvate ettevõtmistega.

Veel kinnitab ta, et TalTech on suurepärane pinnas, millest uued teotahtelised insenerid võiksid välja võrsuda, et siis kogutud teadmiste pagasit kaasa võttes kasvõi kogu maailma elu paremaks muuta.

„Need kolm aastat tehnikaülikoolis on olnud ülieriline sõit, mida ei tahaks mitte millegi vastu välja vahetada,“ märgib Brenda. „Mugavustsoonis ei saa lesida, aga ega mugavustsoonis olles tulegi enda arendamisest midagi välja.“

Õpingud ja töö käsikäes

Tegelikult oli erialavaliku ajal laual ka arstikutse omandamine ja seetõttu kandideeriski ta nii Tartu Ülikooli kui ka TalTechi. Kuna Brenda oli juba gümnaasiumis agar ja tubli õpilane, sai ta ka mõlemasse kooli sisse, aga valiku langetas lõpuks ikkagi inseneeria kasuks.

„See tundus minu jaoks täpselt õige ala, kus saan kõiki oma tugevusi kasutada. Inseneeria on selline valdkond, kus läheb vaja nii humanitaar- kui ka reaalainete teadmisi,” kirjeldab ta tehtud valiku tagamaid. „Siin on mul nüüd ajutööd, aga on ka selliseid asju, mis tuleb oma kätega valmis teha. Ja kuna ma teen ka kõrvalt mitmeid asju, saan lisaks arendada enda loovat poolt.“

Suured unistused kannavad kaugele

Ta on seda meelt, et noores eas tuleb unistada suurelt. Vaid siis suudad sa oma potentsiaali realiseerida, jõuda kaugele ja midagi tõeliselt suurt ära teha.