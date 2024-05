Unistuste tööandjat juhtiv tõusev täht: Eesti ärijuhtimiskultuur vajab muutust

Lühikese ajaga tulest ja veest läbi käinud Priit Haldma (35) muudab mahutite tootjat AS-i Estanc järjest nutikamaks ning arvab, et tööstussektor vajab edulugusid, et meelitada tarku talente. Neid on aga meie suureks majandushüppeks hädasti vaja.