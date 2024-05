Kohalik Holm pank pakub investoritele 9,5% intressiga võlakirju

„Holm on valmistunud investorite kaasamiseks juba alates pangalitsentsi omandamisest 2019. aastal. Oleme teinud suuri investeeringuid arendustesse, mis on meil võimaldanud tuua Eestis ja Lätis turule hulgaliselt uusi kaasaegseid laenutooteid. 2023. aasta kujunes meie tegevusajaloo edukaimaks netokasumitaastaks, mil Holmi netolaenuportfell kasvas 41%, hoiuste maht 49% ning ettevõtte teenis rekordilised 1,6 miljonit eurot. Aset leidis ka esimese taseme täiendavate omavahendite hulka kuuluvate AT1 võlakirjade emissioon,“ rääkis tegevjuht Kaspar Kalvet.

Tema sõnul on Holm Finantsinspektsiooni järelevalve all olevate pankade seas 2023. aasta laenumahu kasvuprotsendi põhjal Eesti kõige kiiremini kasvav pank.

„Meie laenumaht on kasvanud viimase viie aasta jooksul keskmiselt 36% aastas ning see hoog pole kindlasti lähiaastatel raugemas. Oleme sisenemas järgmisesse kasvufaasi ning plaanime laiendada oma mitmekülgset portfelli nii Eestis kui ka Lätis, kasvatada Holmi brändi tuntust ja mitmekordistada meie kasumlikkust,“ sõnas Kalvet.

Tema sõnul on Holmi peamine konkurentsieelis see, et pank keskendub kindlatele kõrge nõudluse ja kasvupotentsiaaliga teenustele. „See on andnud meile võimaluse olla paindlik ning reageerida kiirelt klientide ootustele. Oleme suutnud tuua lühikese aja jooksul turule mitmeid uusi laenutooteid, kuid säilitanud sealjuures laenude kõrge kvaliteedi – meie mittetöötavate laenude osakaal on madalal ning tagatud laenude osakaal on ajas kasvav,“ rääkis Kalvet.