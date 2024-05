Uus Nokia? Soomes pudelisse villitud vee eest küsitakse kuulsas hotelliketis 15 dollarit

Lõuna-Soomes, Päijät-Häme maakonnas tegutsev Ice Age Water sõlmis pudelivee tarnelepingu hotelliketiga Ritz-Carlton. Vellamo kaubamärgi all müüdavat „luksusvett“ hakatakse nüüd müüma keti Põhja-Ameerika hotellides. Üks pudel maksab keskmiselt 15 dollarit.

Ice Age Wateri vesi on ammutatud saja meetri sügavusel asuvatest allikatest. Ettevõte tarnib Vellamo vett näiteks ka Four Seasonsi hotelliketile. Ettevõte ennustab, et sel aastal toodavad nad Vellamot üle nelja miljoni pudeli.