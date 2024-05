Soome võimsaima tuumajaama taaskäivitamine lükkus kaheksandat korda edasi

TVO kommunikatsioonijuht Johanna Aho ütles hiljuti Ilta-Sanomile, et aastahooldus on olnud üsna mahukas, kuna see hõlmab umbes 6500 tööetappi. „Kuna seda tüüpi hooldust tehakse selles tuumajaamas esimest korda, on juhtunud ettenägematuid asju,“ põhjendas Aho tööde korduvat edasilükkamist.