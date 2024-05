Raha pole, kuid tahtmist on? Väikelinnad ahvatlevad suure üüritootluse ja madala hinnaga

Fakt on see, et Tallinnast väljas on üürikinnisvarasse investeerimise jaoks tarvis vähem algkapitali, ütles investor ja „Kinnisvarajutud“ podcasti saatejuht Siim Semiskar, kelle kaheksast korterist kuus on Harjumaa väiksemates asulates. „Väiksemates kohtades on reeglina plussideks madalam sisenemislävi, väiksem konkurents ning suurem tootlus,“ märkis Semiskar.