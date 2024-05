Ekspert: kas Euroopa võimaliku uue kohustuse tõttu kasvavad hinnad? Loodetavasti mitte, kui võidab mõistuse hääl

Hoogsalt on käivitunud debatt töö- ja puhkeaja korralduse teemadel, kuna eelmisel aastal langetas Euroopa Kohus otsuse, mille tõlgendus muutis sellest aastast Eestis kehtivaid töö- ning puhkeaja arvestuse reegleid. Eelkõige puudutab see inimesi, kes töötavad graafiku alusel – näiteks kauplustes või ladudes, aga ka tootmistes. See muudatus võtab võimaluse koostada graafiku alusel töötavale inimesele töögraafikut nii, et see arvestaks nii töötaja erisoove kui ka tööandja vajadusi.

Tööampsud hakkavad väsitama

Muudatuse tulemusena ei tohi töötajad sama tööandja juures enam nii palju töötunde teha kui sooviks. Samas ei keela seadus teha seda teiste tööandjate juures. Viimased neli kuud ongi näidanud, et pealesunnitud puhkeaja tõttu minnakse vabanenud tundidel tööampse tegema mujale. Seega riigi siiras soov töötajaid kaitsta on tegelikkuses teinud paljude töötajate elu hoopis keerulisemaks. Tööandjad on omakorda olukorras, kus nad peavad tagama küll tööohutuse, sest näiteks laos töötavad inimesed masinatega, tõstavad raskuseid, kuid ei tea kui puhanuna töötaja tööle tuleb, sest puhkeajal on töötanud teise tööandja juures. Seega on tekkinud olukord, kus tööandjal on tööd anda ja töötaja soovib tööd teha, kuid mõlemad on sunnitud otsima teisi lahendusi.