Ökonomist selgitab: miks saab Soomes pangast soodsamalt laenu kui Eestis?

Soome pangandussektori kasumlikkus on euroala keskmisest kõrgem, kuid märksa väiksem kui Eestis. Viimase 20 aasta keskmine varade tootlikus on Soomes ligikaudu 0,7%, Eestis on sama näitaja 1,6%. Madalate intressimäärade perioodil enne 2022. aastat see vahe küll pisut vähenes. Soome pankade maksueelne omakapitali tootlus on püsinud üsna stabiilselt natuke üle 10% ja sealsete pankade omakapitali tootluse eesmärk on enamasti 10–15%. Samas on Eestis tegutsevate pankade omakapitali tootluse eesmärk enamasti 15–20%. Omakapitali tootluse erinevuse arvele saab panna ligi poole Soome ja Eesti laenuintressimäärade erinevusest.

Soomes on küll rohkem pankasid kui Eestis, kuid pangandusturg on siiski üsna kontsentreeritud ega erine selle poolest väga Eestist. Soome pangandusturgu iseloomustab korraga nii suurte pangagruppide domineerimine kui ka ühistupankade traditsioon. Turul domineerib kolm suuremat pangagruppi: ühistupankadest välja kasvanud OP ja Nordea ning Soomes filiaalina tegutsev Danske Bank. Nende turuosa on ligikaudu 70% ja see on viimase viie aasta jooksul muutunud vähe. Võrdluseks: Eestis on kolme suurima panga turuosa kokku 79%.

Turu sarnasusest hoolimata on aga Eesti pangaklientide jaoks laenamine märkimisväärselt kallim kui Soomes. Selle taga on mitu tegurit. Soome pankade kasumlikkus ja kasumlikkuse eesmärgid on Eestis tegutsevate pankade omadest märksa väiksemad ja pankade tegevuskulude suhe varadesse tänu mastaabisäästule madalam. Lisaks pakutakse Soomes klientidele mõnevõrra laiemat valikut viiteintressimäärasid (Eestis enamasti 6 kuu euribor) ja laenugraafikuid. Soome klientidel on ka lihtsam ja odavam olemasolevaid laenulepinguid muuta ja eluasemelaenu teise panka üle viia, mistõttu peavad pangad klientide pärast rohkem konkureerima.

Ehkki pangalaenude kättesaadavus on ka Eestis suhteliselt hea, on see Soomes üks Euroopa parimaid ja sealsed laenuintressimäärad on euroala ühed madalamad. Seejuures on nende pangad suutnud euroala võrdluses hoida suurt kasumlikkust, mis aitab pankadel ka keerulistel aegadel majandust rahastada ja vajadusel lisakapitali kaasata.

Suurim osa pangandussektori kasumlikkuse erinevusest Eesti ja Soome vahel tuleb sellest, et Soome pankade intressitulud on väiksemad kui Eestis. Intressikulud on aga olnud üsna sarnased ja olid madalate intressimäärade perioodil Eestis isegi pisut väiksemad. Küll aga on Soome suurematel pangagruppidel paremad võimalused rahastada oma tegevust turgudelt kaasatud vahenditega. Samas on turult raha kaasata tavapäraselt kallim kui kaasata seda hoiustajatelt. Hoiuste suure osakaalu tõttu on Eesti pankade rahastamiskulud püsinud viimase 10 aasta jooksul suhteliselt samasugused kui Soome gruppidel keskmiselt. Kui laenuintressid on Soomes olnud Eestist madalamad, siis hoiuseintressimäärades pole viimasel aastal ja ka pikema aja jooksul suurt erinevust olnud.

Võrreldes Eestis tegutsevate pankadega on Soome pangad palju efektiivsemad. See on võimalik suuresti tänu mastaabisäästule ehk sellele, et nende püsikulude osakaal on väiksem. Kulude suhe tuludesse on Eestis valdavalt olnud natuke parem, kuid see tuleneb suurematest tuludest, mitte väiksematest kuludest. Tegevuskulude suhe varadesse on Eestis olnud viimasel 15 aastal üle 0,5 protsendipunkti kõrgem. Teenustasudest saadava tulu suhe varadesse on kahes riigis siiski üsna sarnane. Laenukvaliteet on mõlemas riigis olnud väga hea, kuid Soomes on viivislaenude ja laenuallahindluste tase vähem kõikunud kui Eestis.

Soome laenuklientidel on rohkem valikuid ja paindlikkust

Sarnaselt Eestiga on Soomes enamik ehk üle 95% eluasemelaene ujuva (kuni aastaks fikseeritud) intressimääraga, kuid laenuintressimäärade valik on mõnevõrra laiem. Madalate intressimäärade perioodil kasutati laenuintressimäärana seal peamiselt 12 kuu euribori. Intressimäärade tõustes on suurenenud ka 3 ja 6 kuu euribori populaarsus, sest need olid vahepeal märgatavalt madalamad. Soome ettevõtete laenudest on samuti suur osa ujuva intressimääraga; fikseeritud intressimääraga laenude osakaal jääb kümnendiku lähistele.