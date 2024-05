UKRAINA KONVERENTS | Kõige tähtsam on see, et Ukraina vajab investeeringuid kohe, mitte siis, kui sõda läbi on

Palun kirjeldage oma tööalast elu pärast 2022. aasta 24. veebruari, kui palju see muutus ja mis on teie suuremad tööalased edulood?

Ma elasin täiemahulise sissetungi Ukrainasse üle ja me oleme eeskätt keskendunud oma töötajate ohutuse tagamisele. Meie suurim edulugu on olnud meie toetatud ettevõtete vastupidamine. Meie portfelli mediaantulu kasv oli 2022. aastal umbes 40% ja veidi väiksem, aga ikkagi väga tugev 2023. aastal. Sellised tulemused oleksid väljapaistvad igas riigis, aga eriti täiemahulises sõjas olevas riigis. Meil on õnnestunud ka kasvatada uus fond – Horizon Capital Growth Fund IV – üle esialgse 250 miljoni dollari eesmärgi ja see läheneb uuendatud 350 miljoni piirile. Eelkõige on see meie asutajate ja nende meeskondade teene, kes on üles näidanud erakordset vastupidavust ja südikust tohutute väljakutsete ees, millega nad vastamisi on.

Millistes sektorites vajab Ukraina täna kõige rohkem investeeringuid?

Riik vajab investeeringuid kõigis sektorites, aga kõige tähtsam on see, et ta vajab neid kohe, mitte siis, kui sõda on läbi. Me investeerime peamiselt tehnoloogiasektorisse, mis ei ole varamahukas ja tegeleb ekspordiga, mis muudab selle paremini kaitstuks makrošokkide vastu. See on võimaldanud meil vaatamata Vene agressioonile häid tulemusi saavutada. Tehnoloogiasektor on tõusmas riigi jaoks kõva valuuta elupäästvaks allikaks, mis moodustab suure osa ekspordist, tuues Ukrainale sisse üle seitsme miljardi dollari aastas. Investorite jaoks, kes endiselt kõhklevad Ukrainasse tulla, on tehnoloogiasektor suhteliselt ohutu viis riigiga tutvumiseks, korraliku tootluse saamiseks, aga ka, mis on tähtis, positiivse mõju avaldamiseks.

Kui palju on seadused Ukrainas viimastel aastatel investorite jaoks lihtsamaks muutunud?