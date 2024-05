Isejuhtivad autod võivad muuta meie liikluskorraldust, eetilisi tõekspidamisi ja arusaamu küberturvalisusest

Sarnane lugu on olnud isejuhtivate autodega. Juba eelmise sajandi 70-datel tehti esimesi eksperimente tavaautode automatiseerimisega, kus elektroonika jälgis maanteele paigaldatud majakaid ja auto pööras selle järgi rooli. Siis usuti, et enamus autosid on sajandivahetuseks osaliselt või täielikult isejuhtivad. Isegi 2000ndate esimesel kümnendil olid mitmed suured autotootjad, eesotsas Teslaga, veendunud, et aastaks 2020 on täielikult isejuhtiv sõiduk meie teedel igapäevane nähtus. Paraku nii pole läinud ja suuremad autotootjad on pidanud oma ennustusi mitmel korral korrigeerima. Praeguseks on üldse loobutud kindla aasta lubamisega. Tegelikkus on keerulisem, kui alguses paistis.

Valdavalt arendavad autonoomseid sõidukeid teadusasutused, väikesed ettevõtted ja start-upid

Kui suurematel autotootjatel kasumlikku ärihuvi ei paistnud, siis oli see võimalus väiksematele ettevõtetele ja start-upidele. Näiteks paljuski ülikoolide ja väikefirmade koostööprojektidest välja kasvanud ettevõtted on olnud pioneerideks isejuhtivate sõidukite arendamisel. Nii Euroopa kui ka USA esimesed isejuhtivad minibussid oli just selliste ettevõtmiste tulemused, sh ka Eestis esimese isejuhtiva minibussi testimine 2017. aastal EasyMile EZ10 bussiga. Seda tänu just innovatiivselt mõtlevatele ettevõtjatele ning andekatele tehnikaülikooli tudengitele.

2017. aastal ühendasid jõud toonane Silberauto Eesti ja Tallinna Tehnikaülikool ning ettevõtte inseneride ja tehnikaülikooli Inseneriteaduskonna ja IT-teaduskonna tudengite ning juhendajate ühisel pingutusel valmiski Eesti esimene isejuhtiv auto, mida hakati nimetema tehnikaülikooli toonase rektori Prof. Jaak Aaviksoo ettepanekul Iseautoks.