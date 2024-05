GRAAFIK | Miinimumpalgad Euroopas. Kõige kõrgem küündib üle 2500 euro

27-st Euroopa Liidu liikmesriigist on riiklik miinimumpalk määratud 22-s riigis. Miinimumpalga number puudub seega Taanis, Itaalias, Austrias, Soomes ja Rootsis. Lisaks pole riiklikku miinimumpalka ka veel näiteks nii Norras, Šveitsis kui ka Islandil.

Miinimum palk alla 1000 euro

Euroopa Liidu riikide miinimumpalgad erinevad märgatavalt. Kui Bulgaarias on kehtestatud 477-eurone brutokuupalk, siis Luksemburgis tuleb maksta minimaalselt 2571 eurot.

Eesti miinimumpalk on parem kui Lätis, kuid halvem kui Leedus. Teisisõnu on siin määratud miinimumpalgaks 820 eurot, samal ajal kui Leedus on miinimumpalk 924 eurot.