Arco Vara aktsionärid kinnitasid kvartalidividendi

Üldkoosoleku otsusega maksab Arco Vara oma aktsionäridele juunis dividende 2 senti, septembris 1 sent, detsembris 2 senti ja 2025. aasta märtsis 1 sent aktsia kohta. Praeguse aktsiahinna juures teeb see investoritele dividenditootluseks 3,9%. Sarnaselt maksis Arco Vara 2022. aasta eest dividendi 6 senti aktsia kohta.