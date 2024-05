Tallinna Sadam kaotas kvartaliga müügitulu ja kasumit

Müügitulude vähenemine on tulenenud ettevõtte sõnul peamiselt sadamatasude vähenemisest Vanasadamas ja Paldiskis. Kaubamahtude osas näitasid peamistest kaubagruppidest tõusu nii puist- kui segalast ja konteineri. Vedellasti maht on Tallinna Sadama sõnul jätkuvalt languses, vähenedes ligi 35% ning jäädes sellega mahult neljandaks kaubagrupiks. Suurima osakaaluga kaubagrupp kogu kaubamahust on veerem, mis moodustab kogu kaubamahust (tonnides) 50%. Reisijate arv jätkab Tallinna Sadama sõnul paranemist, samas COVID-19 pandeemia eelsete tasemeteni (2019 esimene kvartal 1,8 mln reisijat) on endiselt kasvupotentsiaali.