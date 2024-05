Kõige olulisem mootorsõidukimaksu muudatus on see, et vanusekordaja hakkab vähendama kõikide sõidukite aastamaksu ja registreerimistasu määrasid olenemata sellest, kas omanik on eraisik või ettevõte. Teine muudatus on registreerimistasu märkimisväärne vähendamine, kuna maksubaas ise laieneb.