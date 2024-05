Uued tuulepargid kasvatasid aprillis Enefit Greeni tootmismahtu

„Kuigi aprilli tuuleolud olid möödunud aastast paremad, olid need siiski veidi tagasihoidlikumad kui me ootasime. Valmimisjärgus tuuleparkide toodang Leedus ja ka Soomes jäi alla meie ootustele. Päikese segmendis mõjutas toodangut pilvine ilm ja üllatuslikult ka aprilli alguses sadanud lumi Eestis ning aprilli teises pooles võrguoperaatori poolsed piirangud Poolas. Suurusjärgus 1% kogu kuutoodangust jäi tootmata tänu meie enda initsiatiivile seoses negatiivsete turuhindadega, et vähendada sellest tulenevat kahju,“ kommenteeris Enefit Greeni juhatuse liige ja tootmisvaldkonna juht Innar Kaasik börsiteates.