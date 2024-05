Eesti idusektori käive kasvas kümme protsenti

Startup Estonia juht Eve Peeterson tõi välja, et kaasatud investeeringute maht on pöördunud taas kasvule. „Eelmisel aastal oli turg äraootavas meeleolus ning investorid olid üliettevaatlikud. Praeguseks on olukord stabiliseerumas ning kaasatud investeeringute maht on võrreldes mullu esimese kvartaliga kasvanud ligi 2,5 korda ning suurenenud on nii tehingute arv kui ka nende keskmine väärtus,“ ütles Peeterson.