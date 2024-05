Kaks suurt Eesti tööstusettevõtet koondavad suure hulga töötajaid

Teisena teatas sel nädalal kollektiivsest koondamisest Exmet Services OÜ, kes koondab 24 ametikohta, enamasti keevitajad. „Koondamised on plaanitud teiseks poolaastaks, seega kui keegi keevitajaid otsib, siis võib töötukassaga ühenduda,“ ütles Kool, lisades, et veel mõned aastad tagasi oli keevitajatest meeletu puudus, kuid viimased uuringud näitavad, et kriis on ka sinna valdkonda jõudnud ja keevitajate osas ei ole enam sellist põuda.