VIDEO | Võrklaev: automaksu registreerimistasu langeb kuni viis korda

Rahandusministeerium tutvustas täna mootorsõidukimaksu värskeid muudatusi. Rahandusministri sõnul on automaksu suurimad muudatused seotud Eestisse registreeritud kasutatud autodega ja registreerimistasu maksumääradega. „Muutub see, et kui varasemalt oli registreerimistasu ainult nendele sõidukitele, mis Eesti registrisse toodi, siis nüüd laieneb see ka Eestis juba olemasolevatele autodele, kui toimub esimene omanikuvahetus. Kuna see ring laieneb, siis maksumäärad tulevad alla. Seda kuskil kaks, mõnel juhul isegi viis korda,“ lubas Võrklaev.