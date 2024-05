JAEKETTIDE PALGAD | Kes julgevad ja kes ei julge töötasusid letti lüüa? Erinevused on märkimisväärsed

Lidl andis aasta alguses teada, et alates märtsist on kõigi nende töökuulutuste juures info palga kohta. Nii on ka läinud ning nende esindaja sõnul avaldas see olulist mõju. Kas teised ketid on muutust turul tundnud ja plaanivad ka ise sama teed minna? Mõned on seda juba teinud.