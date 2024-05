Belgia võimaldab maailmas esimesena prostituutidele puhkust, pensionit ning ravikindlustust

„See on maailmas esmakordne. Ma ei suuda piisavalt rõhutada, kui oluline see on,“ sõnas Belgia seksitöötajate ametiühingu UTSOPI esindaja Daan Bauwens. „Belgia näitab, et riik kaitseb seksitöötajaid, olenemata ühiskonna moraalsest hinnangust selle elukutse kohta,“ lisas ta. Bauwens loodab, et ka teised riigid järgivad Belgia eeskuju.