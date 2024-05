Tõsine äri. 17 platvormi abil teeniti Eestis eelmisel aastal väga suurt tulu

Platvormidelt saadud tulude kohta peavad andmeid koguma kõik Euroopa Liidu liikmesriigid. Teiste riikide residentide teenitud tulude kohta saadetakse info ka vastava riigi maksuametile. Seetõttu ütlebki Maksu- ja tolliameti tulumaksu osakonna juhataja Madis Laas, et praegused teenitud tulu andmed on esialgsed, kuna liikmesriikidelt on veel infot tulemas. Tõenäoliselt summad suurenevad, usub Laas.