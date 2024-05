Tõnu Mertsina: enamus ekspordilangusest tuleb Põhjamaadest

Majanduskasvu pidurdab ebapiisav nõudlus

Üle kolmveerandi Eesti tööstusettevõtetest peab ebapiisavat nõudlust – nii kodumaist kui välisnõudlust - suurimaks majandustegevust piiravaks põhjuseks. See osakaal on oluliselt suurem, kui Soomes, Rootsis ja teistes Balti riikides. Eesti tööstusettevõtete ekspordiootus lähikuudeks on küll tasapisi paranenud, kuid see on tublisti allpool pikaajalist keskmist. Ettevõtete eksporditellimused on küll põhjast veidi ülespoole liikunud, kuid need on ikka veel väga väikesed. Läti ja Leeduga võrreldes on meie tööstusettevõtete ekspordiootus ja hinnang eksporditellimuste kohta oluliselt halvemad.