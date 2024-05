Eesti parimaks õpilasfirmaks valiti jäävannide tootja

Külma hoidva jäävanni ehk Nullivanni idee on säilitada külma vee temperatuuri ilma elektrita. Jäävann mahutab 800 liitrit vett, kaalub 70 kilo ning aitab talisuplusega tegeleda aastaringselt, kasvõi suvel oma koduhoovis, ütlevad projekti eestvedajad.

Käsitsi valmistatud Nullivann on tehtud IBC-konteinerist ning vee temperatuuri hoidmiseks on välimise laudise ja mahuti vahel polüuretaanvaht (PUR) isolatsioon. Vanni ümbritseb ilmastikukindla lakiga immutatud männipuit ning vett saab vahetada vanni põhjas asuva kraani abil. Jäävann maksab 1799 eurot.

Noormehed osalesid meeskonnana tänavu märtsis ka Tallinnas toimunud taliteateujumise MM-il ning on veendunud külmateraapia positiivsetest mõjudest nii füüsilisele kui vaimsele tervisele.

„Ka mitmed üleilmsed uuringud on andnud kinnitust, et külmas vees karastamine tugevdab immuunsüsteemi, soodustab rasvapõletust, tõstab tuju ja parandab keskendumisvõimet. Külmateraapia vabastab ka dopamiine ehk õnnehormoone, mida on tunda kohe pärast vannist välja tulemist,“ lisas Oliver Iida.