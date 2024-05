Karastusjookide tootjate hinnangul kujutab magusamaks endast keelatud riigiabi. Advokaadibüroo abiga pöörduti Euroopa Liidu poole

„Eelmisel nädalal läbis riigikogus esimese lugemise magusa joogi maksu eelnõu, mis on meie hinnangul vastuolus Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklitega 107 ja 108 ning kujutab endast keelatud riigiabi,“ sõnab advokaadibüroo Sorainen partner ja vandeadvokaat Allar Jõks. „See tähendab, et magusa joogi maksu puhul ei ole objektiivselt õigustatud maksuvabastuse andmine tootegruppidele, mis maksustatavate magusate jookidega otseselt konkureerivad.“

Riik on teinud ebaõige järelduse

„See järeldus on ebaõige mitmel põhjusel. Nimelt moodustavad maksustatavad joogid vaid mõne protsendi Eesti elanike energiatarbimisest. Samuti eeldatakse, et inimesed hakkavad magusa joogi asemel vett tarbima. See ei ole eluliselt usutav. Samuti ei kinnita seda ükski uuring või rahvusvaheline kogemus. Tõenäoliselt asendavad tarbijad maksu tõttu kallimaks muutuvad joogid mõne odavama võrreldava joogi- või toidutootega,“ selgitab Jõks.

Kahjunõue Eesti riigi vastu

Soraineni partner ja vandeadvokaat Carri Ginter selgitab, et Euroopa Komisjonil on õigus teatud juhtudel nõuda ebaseadusliku abi peatamist või ajutist tagasinõudmist ka juba enne otsuse vastuvõtmist abi ja siseturu kokkusobivuse kohta. See võib viia olukorrani, kus Euroopa Komisjon nõuab, et Eesti riik peab tegema kõik, et abisaajatelt antud abi tagasi saada. Tagastamisotsuse kohaselt kuuluvad tagastatava abi hulka ka intressid ajavahemiku eest, mil ebaseaduslik abi oli abisaaja käsutuses kuni selle tagastamise kuupäevani.