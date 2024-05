Äriinfotehnoloogiat õppides lood võimalused, et olla asendamatu lüli ärimaastiku ja IT vahel

Spetsialistina oled see, kes otsustab, millist süsteemi luua

TalTechi tarkvarateaduse instituudi õppejõud ja TEHIKu andmete programmijuht Epp Immato leiab, et äriinfotehnoloogia spetsialistidest on praegu tööturul suur puudus. „Kahjuks näen aastaid jätkuvalt olukordi, kus äri tellib põhimõtteliselt valet asja, IT aga teeb seda, mida äri küsis, mitte seda, mida äri tegelikult vajas,“ selgitab Immato probleemi. Äriarenduse üheks osaks on ka IT-arendus ja selleks, et äriarenduse planeerimisel läbi mõelda, millist IT-lahendust vajatakse ning kas ja kuidas see lahendus toetab organisatsioonilisi eesmärke, on tema sõnul vaja just pädevaid äri-IT-spetsialiste.