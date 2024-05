Mis saab linnale kuuluvast sihtasutusest, kus käib sisekontroll? Linnapea sõnul on laual kaks varianti

Eesti hambaravituru vaieldamatu liider on Meliva Unimed ehk eraettevõte, kuid teise koha eest võitleb usinalt Tallinna Hambakliinik SA, mis kuulub Tallinna linnale. Nad jätavad ülejäänud erasektori tegijad selja taha, tõsi, mõne küll napilt.

2022. aastal oli seal müügitulu 11,08 miljonit eurot ning puhaskasum ligi 267 000 eurot. Töötajate arv ulatus 2024. aasta märtsi lõpus 198 inimeseni ning oma kodulehel ütlevad nad, et on pealinna suurim hambaraviasutus. Meliva Unimed koosneb nimelt mitmest erinevast keskusest. Keskmine palk oli 2022. aasta andmete põhjal 4200 eurot kuus, kusjuures täiskohaga töötas seal keskmiselt 145 inimest.

Linnale kuulub tegelikult mitu suurt haiglat: Lääne-Tallinna ja Ida-Tallinna keskhaigla ning Tallinna lastehaigla. Ühe plaanina on välja käidud nende liitmine riigi poolt hallatava Põhja-Eesti regionaalhaiglaga. Ka hambapolikliinikul võib selles protsessis olla roll.

Tallinna linnapea Jevgeni Ossinovski ütles Delfi Ärilehele, et praegu käib protsess, kus on äsja vahetatud välja nii nõukogu kui juhatus. On avatud konkurss uue juhatuse esimehe värbamiseks. Kuid veel enne seda peab selgeks tegema asjaolud, kuidas toimus asutuse juhtimine enne muudatust. Kas on tehtud ka midagi ebaseaduslikku. Käimas on sisekontroll, mis peaks kuu aja jooksul valmis saama.

„Edasised otsused tulevad hiljem. Oleme kokku leppinud, et konsolideerime raviasutused ühtseks süsteemiks ja hambakliinik kuuluks sellesse võru. Hambaravi pakub täna ka Lääne-Tallinna keskhaigla. Turult on samuti huvi tuntud, et see ära osta. Arvestades varasemaid juhtimisprobleeme ei tea praegu meie täpselt, mida müüme ja ostja ei tea, mida ostab,“ ütles Ossinovski.

Niisiis on laual laias laastus kaks varianti – kas hambakliiniku liitmine teiste raviasutustega või selle müümine erakätesse.

Ossinovski leiab, et see, et linn osutab tervishoiuteenuseid on mõistlik, kuid teatud mahus. Olulised on erakorraline hambaravi nädalavahetustel, narkoosi all ravi ning puuetega inimeste hambaravi.