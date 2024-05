KredExist saab toetust ka mälestiste ja muinsuskaitsealal asuvate elamute renoveerimiseks

Nii väikeelamu rekonstrueerimistoetuse kui ka korterelamu rekonstrueerimistoetuse peamine eesmärk on suurem energiatõhusus ning toetust võivad taotleda ka kultuuriväärtuslike hoonete elanikud.

„Siiski kehtivad miljööväärtuslikule või muinsuskaitse alale jäävale elamule ning mälestistele mõned erisused. Näiteks kui kohalik omavalitsus või muinsuskaitseamet ei anna vastavat luba, võib fassaadi soojustamata või aknad vahetamata jätta. Samuti ei pea tervikrekonstrueerimise korral saavutama C-energiatõhususklassi, vaid toetuse saamiseks peab energiaklass tõusma ühe klassi võrra,“ ütles EAS-i ja KredExi ühendasutuse eluaseme ja energiatõhususe osakonna eraisiku toetuste valdkonna juht Kersti Saar.

Eelarvest on alles üle 14 miljoni euro

Korterelamute rekonstrueerimistoetust on eeldatavasti võimalik taotleda aasta teises pooles, kuid väikeelamute rekonstrueerimistoetuse voorus on taotlemine praegu avatud ning eelarvest on alles üle 14 miljoni euro.

Lisaks on selle aasta teises pooles avanemas väikeelamute kütteseadmete uuendamise toetuse teine voor, millega saavad tiheasustusalade väikeelamu omanikud soetada endale uue ahju, katla, õhk-vesi soojuspumba, maasoojuspumba või liituda kaugküttega. Toetust on võimalik saada ka kultuuriväärtusliku ahju rekonstrueerimiseks ja korda tegemiseks. „Kui on kahtlus, kas tegemist on kultuuriväärtusliku ahjuga, soovitame julgelt muinsuskaitseameti poole pöörduda,“ ütles ameti ehituspärandi osakonna juhataja Anita Staub.

Tuleb kasutada ajaloolisi võtteid ja materjale