Eestis avati pidulikult eriline hoone. Maailmas ainulaadset lahendust saab kasutada koolide ja lasteaedade juures

„EKA PAKK ehk Puitarhitektuuri Kompetentsikeskus sai loodud just selle eesmärgiga, mille vilju me täna nopime – teadmussiirde loomine akadeemiast praktikasse. Näen PAKKu just käsipuuna, mis toetab Eesti ehitusmaastikul innovatsiooni- ja rohetreppidel järgmiseid samme. Elektrilevi on hea näide targast kliendist, kes oskas haarata õigel hetkel õigest kohast ja nüüd saab Eesti ette näidata regiooni esimest ringsetel põhimõtetel disainitud, väikese jalajäljega, tehastoodetud puitmaja,“ sõnas Sille Pihlak, Eesti Kunstiakadeemia arhitektuuriteaduskonna dekaan.