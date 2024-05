Suvised elektrihinnad võivad tulla ootamatult madalad, sest toimunud on oluline nihe

See võib viia meid paradoksaalse hinnakõverani, kus öised hinnad võivad tegelikult olla palju kõrgemad, kuna peaksime importima elektrit Soomest, Rootsist või Poolast või käivitama mõne meie fossiilkütusel töötava elektrijaama. Need töötavad hetkel 70-100 eurot/MWh hinnavahemikus. Võrdluseks, et tulevikutehingute põhjal on meie lähiriikides juuli keskmine elektrihind järgnev: Soome 36 eurot/MWh, Lõuna-Rootsi 37 eurot/MWh, Poola 88 eurot/MWh. Tavaliselt jääb Baltimaade elektrihind nende näitajate vahele.

Praegu teadaolevalt ei saa EstLink 2 kaabel töökorda enne augusti lõppu. Kuigi esialgu arvasime, et kaablirike toob kaasa märgatava hinnatõusu, on hetkehinnad alates märtsist tõestanud vastupidist. See on tugev märk sellest, et Baltikumi elektriturg on jõudnud punkti, kus me ei ole alati sõltuvuses odava Soome elektri impordist ja mõnel päeval on meil olnud isegi odava energia ülejääk, mida põhja poole eksportida.