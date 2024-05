FOTOD | Uus jaekett hakkab kasvama? Perekond otsustas luua müüjateta kaupluse ja avas juba teise poe

Projekti kaasasutaja Sofja Tirmani sõnul sündis äriidee isiklikest raskustest. Tallinna külje all asuva Leppneeme elanikele sai kiiresti selgeks, et väikeses külas müüjaga tavapoe pidamine tulu ei too ning seejärel asusid Aleksandr ja Sofja Tirman uurima automatiseeritud lahenduste turgu.