Laenu refinantseerimine võib tuua võidu. Ekspert selgitab, kuidas pangalaenu kuumakset vähendada

Ta selgitas, et refinantseerimise on atraktiivseks muutnud kõrge euribori ja madalamale langenud pangapoolse intressi koosmõju. Kui aastaid tagasi pakkusid pangad reeglina marginaali alates 2%-st, siis nüüd on see langenud märksa madalamale tasemele. Luminori näitel algab nüüd kodulaenu intress 1,35%-st, millele lisandub euribor.