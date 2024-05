LÜHIINTERVJUU | Abilinnapea Lippus selgitab, kuidas plaanib uus linnavalitsus lahendada ühe suurema pudelikaela küsimuse

Pealinnas kinnisvara arendada soovivad ettevõtjad on aastaid kurtnud, et linnas on planeeringud selgelt liiga kaua töös. Aega võib minna isegi kuni 20 aastat. Senikaua raha põleb ja kinnisvarahinnad on jõudnud mitu korda üles ja alla käia. Abilinnapea Madle Lippus selgitas, mida on juba tehtud, et seda kõike ettevõtjasõbralikumaks muuta. Lisaks on juttu väga kaua oodatud Põhja-Tallinna üldplaneeringust.