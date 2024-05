GRAAFIK | Millal täna sauna kütta ja seadmed huugama panna? Elektri hind on mitu tundi miinuses

Täna on päev, mil Eesti, Läti, Leedu ja Soome elektrihinnad on päevasel ajal identsed, mis viitab, et soodsat elektrit jätkub meile kõigile – pudelikaelu ei ole. Kella 10st alates langeb elektri hind - 1,23 eur Mwh peale ning saavutab oma haripunkti kell 14:00-15:00, kui miinus on 6,58 eurot Mwh kohta. Kella 18ks jõuab hind uuesti pisikesse plussi – 0,24 eurot Mwh.