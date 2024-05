Kõige kallim on elekter hommikul kella 9 ja 10 vahel, makstes siis 397,98 eurot megavatt-tunni kohta. Päeva keskmine on täna 122,61 eurot/MWh, mis on kolm korda rohkem kui pühapäeval, mil elektri hind oli mõned tunnid ka miinuses ja päeva keskmiseks hinnaks kujunes 40,03 eurot/MWh.