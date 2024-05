OTSE | Riigieelarve kontrolli erikomisjon lahkab riigi rahalist seisu

Kuna loodetud pööret majanduse taastumiseks ei ole toimunud, on komisjoni esimehe Urmas Reinsalu sõnul väga oluline omada võimalikult täpset ülevaadet riigi rahanduse ja majanduse hetkeseisust. „Valitsus on asunud nüüd tegelema negatiivse lisaeelarvega, kuid kaotatud on palju kallist aega. Kriitilises rahandus- ja majanduspoliitilises olukorras tuleb tegutseda reaalajas,“ rõhutas Reinsalu.