Selgusid ehitusvaldkonna digiprojektid, mis saavad riigilt kokku 1,5 miljonit eurot toetust

Rekordarv taotlusi

Kliimaministeeriumi ja riigi tugiteenuste keskuse (RTK) koostöös läbi viidud taotlusvooru esitati rekordiline hulk taotlusi – kokku 123 projekti toetussummale 4,3 miljonit eurot. Hindamiskomisjon valis nende hulgast välja 40 projekti, millele makstakse toetust kokku 1,5 miljonit eurot. Keskmine toetussumma on 37 500 eurot ning ühe projekti toetus on ka 160 000 eurot. Kõikidele projektidele lisandub toetuse saajate omafinantseering toetusega võrdses mahus.

RTK elukestva õppe ja IT-arenduse talituse juhi Marge Kõiva sõnul on toetuse saajate hulgas palju väikeettevõtteid, aga ka suurettevõtteid. Suurem osa toetust saavaid projekte panustab ehitussektorisse mõne spetsiifilise digitööriista loomisega või olemasoleva täiustamisega, kuid on ka mõned koolitusprojektid ning tooteanalüüsi projektid. „Vajadus ja tahe ehitusvaldkonna digitaliseerimist edasi viia on kahtlemata ülimalt positiivne ning on suurepärane, et selleks esitati niivõrd suur arv taotlusi,“ rääkis ta.