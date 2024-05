Eesti Pangal oli hea aasta. Kasumist taastatakse varem kasutusele võetud finantspuhvrid

Euroala keskpangana on ka Eesti Panga põhiülesanne hinnatõusu ohjeldada. Euroopa Keskpank teeb oma rahapoliitilisi otsuseid selleks, et tagada euroalal stabiilne ja aeglane hinnatõus. Euroala hiljutise väga kiire hinnatõusu pidurdamiseks tõstis Euroopa Keskpanga nõukogu väga järsult intressimäärasid. Nende otsuste kõrvalmõjuna said paljud euroala keskpangad 2022. aastal kahjumit. Kuna euroala keskpankade põhiülesanne on ohjeldada hinnatõusu, on kasumi teenimine nende jaoks teisejärguline, saagu nad kasumit investeerimisest või muudest tegevustest. Üldise lähenemisena üritavad keskpangad luua endale piisavalt suuri rahalisi puhvreid, et katta võimalikke kahjumeid.