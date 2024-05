Eestis tegutsevale taastuvenergia arendajale tehti ülevõtupakkumine. Aktsia tõusis 40 protsenti

Rootsi taastuvenergia arendaja OX2 on seni arendanud projekte peamiselt kodumaal, Soomes ja Poolas, kuid 2022. aastal siseneti ka Eesti turule. Eelmisel aasta teatas OX2, et arendab Eestisse koos investeerimisettevõtte Dasos Capitaliga viit päikeseparki, mille koguvõimsus küündib 500 megavatini. „Eesmärk on esimese viie projekti puhul jõuda investeerimisotsuseni hiljemalt 2025. aastaks,“ seisis mullu mais avaldatud pressiteates.

Investeerimishiid teatas ülevõtupakkumist kommenteerides, et nad näevad taastuvenergia valdkonnas märkimisväärset kasvu, kuid kõrgemad intressimäärad, pikad arendusajad ja tarneahelate häired on pannud OX2 surve alla.

EQT sõnul on neil plaan OX2 ärimudelit ka muuta. Kui seni on Rootsi taastuvenergia arendaja tegutsenud ettevõttena, kes pärast projektide lõpule viimist need energiafirmadele maha müüb, siis tulevikus võivad varad ka OX2-le alles jääda, kommenteeris investeerimishiid. Samas tõdes EQT, et valmidus projekte edasi müüa jääb OX2-le igal juhul alles.