Eksperdi nipid: kuidas rahatargalt reisiks valmistuda?

Eraldi kontole kogumisel on ka teine eelis – kuna see raha on tavalisest arvelduskontost eraldi, ei teki ahvatlust reisiks mõeldud raha poeskäigule või uutele riietele kulutada. Selleks, et siht kindlalt silme ees oleks, võib selle konto nime ka muuta reisiga seonduvaks, näiteks reisifond, Pariis 2024 vms.

Selleks, et kogu reisiraha ainult enda tööga ei tuleks, tasuks seda koguda hoiusele, kus see teenib intressitulu. Heaks kogumiskohaks on arvelduskontoga sarnanevad hoiused, kust raha saab kätte kuni päevaga, aga kus see teenib 2% suurust aastast intressi.

Kuna enamik meist teenivad oma raha palgatööga, tasuks igal palgapäeval panna kõrvale kindel summa, näiteks sada eurot, mis on just mõeldud reisifondi jaoks. Kui palgatööga kogutust jääb väheks, saab reisiks täiendavalt koguda väiksemaid lisatöid tehes.

Kuidas aga seda teha? Kõige lihtsam on hakata koguma siis, kui on juba teada nii sihtkoht kui ka tegevused, mida seal soovitakse teha. Siis tekib ülevaade kuludest ja motivatsioon raha aktiivselt kõrvale panna.

Naljaga pooleks säästunipina võib lennupiletite ja majutuse kulud juba mitu kuud varem ära teha ning nii tekib reisi lähenedes tunne, et need on justkui tasuta – eraldi kulusid ju nendega seoses enam ei teki. Tegelikkuses aga on ka need kulud, mida tuleb eelarvestada ja milleks peab raha koguma.

Üks olulisemaid ettevalmistusi reisiks on eelarve paika panemine, et kõik põhiasjad, nagu lennupiletid, majutus, kohalik transport, söök, jook ja meelelahutus, saaksid kaetud ning reis jääks oma elamustega aastateks meelde.

Selle kõrval saab teha ka regulaarseid ja ühekordseid ülekandeid kogumishoiusele. Võrreldes tähtajalise hoiusega on sellise lahenduse eeliseks vabadus – raha saab alati juurde lisada ja see on alati ka kiirelt kättesaadav, nii et kui plaanid on veel tegemata ja tulevad ootamatult head pakkumised lennupiletitele, saab kohe kasutada nende ostmiseks juba kogunenud raha.

Reisimine on täis ootamatusi

Kui raha on juba kogunenud ja peagi saab minna reisile, tuleks mõelda ka kindlustuse peale. Reisikindlustus tundub sageli kallis ja mõttetu kulu, kuna enamasti lähevad reisid hästi ja kindlustust kasutama ei pea. Õnnetustega on aga see häda, et nad kipuvad tulema ootamatult ning lähevad maksma sadu või tuhandeid eurosid.

Väga sagedased on kindlustusjuhtumid seoses lendudega. Kõige tavapärasem on see, et inimene jääb näiteks lennust maha või on lennujaamas mingeid probleeme. Samuti kipub pagas kaduma minema just lennujaamas. Kuigi enamasti jõuab see ühel hetkel omanikuni tagasi, siis sihtkoha nautimiseks on ikka vaja riideid ja hügieenitarbeid, mille kulusid saab katta kindlustusega.

Lisaks on sagedased erinevad õnnetus- ja haigusjuhtumid välismaal. Reisikindlustuse meditsiiniabi hüvitise piirmäär on põhjusega 500 000 eurot, sest kindlustamata inimesele tähendab teises riigis haiglasse minek suurt väljaminekut. Kuigi poole miljoni euroni jõudmine on väga erandlik, siis kümnetesse tuhandetesse eurodesse ulatuv raviarve pole kaugeltki harukordne.

Meelerahu jaoks tasuks valida püsivam lahendus

Raha kõrval saab tihti takistuseks ka reisikindlustuse vormistamisega seotud paberimajandus või lihtsalt hajameelsus ehk unustatakse kindlustamine reisituhinas sootuks. Selle vältimiseks on mõistlik ühekordsete kindlustuste asemel leida endale püsivam lahendus. Näiteks on võimalik valida endale terveks aastaks kuutasupõhine kindlustus, mis katab lisaks ka reisil kaasas olevate pereliikmete kahjud.