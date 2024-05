Uus programm aitab pagulastel Eesti ja Läti tööturule tulla

Eesti Pagulasabi nõustamisprogrammi juhi, Veronika Saareväli sõnul on programmi oluline osa praktilised tegevused, nagu rollimängud, töövestluste simulatsioonid ja grupiintervjuud, mis aitavad osalejatel omandatud teadmisi ja oskusi ellu rakendada. „Meie eesmärk on toetada pagulastaustaga tööotsijate kohanemist uutes tingimustes, aidates neil tööturule siseneda ja oma potentsiaali maksimaalselt rakendada. Programm pakub osalejatele mitmekülgseid võimalusi, et arendada oma oskusi ja saada vajalikku tuge uues riigis edukalt hakkama saamiseks,“ rääkis Saareväli.

Ta jätkas: „Lisaks pakub programm võimalusi praktikale või töövarjuks minekuks, kaasates erinevaid tööandjaid, et avardada osalejate silmaringi ja valmistada neid ette edukaks tööturule sisenemiseks. Praeguses konkurentsitihedas olukorras on väga oluline, et pagulastaustaga tööotsijatel oleksid vajalikud oskused ja teadmised, et leida sobiv töö ja uutes oludes edukalt hakkama saada.“