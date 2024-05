Hädaolukorras peab meid toitma kolm suurt toidutootjat. Nende hinnangul läheb see aga liiga kulukaks

Valitsus saatis riigikogu poole teele riigikantselei koostatud hädaolukorra seaduse muudatused. Kavandatud muudatustega lisandub praegu sätestatud 14 teenusele seitse elutähtsat teenust: aeronavigatsiooni-, lennuväljade, sadamate ja avaliku raudtee teenused, samuti ravimite ja toiduga varustamine ning perearstiteenus. Senisele ligikaudu sajale elutähtsat teenust osutavale ettevõttele (ETO) lisandub veel üle 300 firma. Neile ettevõtetele tähendab see enda vastavusse viimist nõuetega, mis peavad tagama, et teenused/tooted on kättesaadavad ka riigis väljakuulutatud hädaolukorra ajal.