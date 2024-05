Läti investeerimisfirma ehitab Lasnamäel väikese kaupluse 2,5 miljoni euro eest iseteeninduslikuks laohooneks

Eelmisel sügisel asutas Merito Partners kinnisvarafondi Merito Self Storage Fund, mille siht on viie aasta jooksul välja arendada Baltimaade suurim väikeladude võrgustik. Tänaseks on fond ostnud ära Lasnamäel, Punasel tänaval asuva hoone, mille üldpindala on 1700 ruutmeetrit.

Aadressile Punane 46, kus varem asus Selveri pood, rajatakse 400 individuaalse boksiga väikeladu. Väljaüüritavat pinda on koos konstrueeritava poolkorrusega 1500 ruutmeetrit, ent krundi pindala ulatub ligi 5000 ruutmeetrini. Tulevane ladu on osa Baltimaade suurimast väikeladude võrgustikust, kuhu hakkab kuuluma kõikide ladude väljaehitamisel vähemalt 10 000 laoruumi.

Nõudlus ületab pakkumist

Merito Partnersi partner Mārtiņš Baumanis rääkis, et Baltimaade pealinnades ületab nõudlus vara hoiustamiseks turu pakkumist. „Meie kindel soov on välja arendada uuenduslik väikeladude võrgustik. Eelistame võimalust osta juba olemasolevaid kasutamata hooneid, mida vajaduse kohaselt muuta tänapäevastele standarditele vastavaks,“ sõnas ta, lisades, et säärane kestlik ärimudel annab hea võimaluse muuta unarusse jäänud hooned taas kasulikeks ja funktsionaalseteks pindadeks.

Baumanis kinnitas, et ettevõte kaalus põhjalikult otsust rajada esimene väikeladu Tallinnas. „Oleme veendunud, et hoone asukoht on sobib suurepäraselt vara hoiustamiseks – see asub ühes pealinna tihedamalt asustatud piirkonnas, kust iga päev sõidab mööda pea 10 000 autot,“ rääkis ta põhjustest, miks otsustati väikeladu rajada Lasnamäele.

Hoiuruumide rajamisel pannakse rõhku energiasäästlikule ehitusele ja uuenduslikele turvatehnoloogiatele. Kliendid võivad arvestada nüüdisaegsete tehnoloogiliste abimeestega: lattu pääseb 24 tundi ööpäevas telefonirakenduse abil ning kasutusel on kontaktivabad maksevõimalused.

Erakapitali fondi Merito Self Storage Fund sihtsuurus on 30 miljonit eurot, peale mida plaanitakse järk-järgult kaasata umbes 50 miljonit eurot pangalaenuna. Investeeringute eesmärk on arendada Balti regioonis viie aasta jooksul välja varahoidlate võrgustik. Fondi omab juba nelja hoonega väikeladude võrku Riias, kus 10 000 ruutmeetril asub 2000 individuaalset boksi.