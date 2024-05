Esimeses kvartalis kogus riik makse mullusest ligi kümnendiku võrra enam

Tubakaaktsiisi laekumine oodatust parem

Aktsiiside tasumine mullusega võrreldes esimeses kvartalis vähenes ning enim mõjutas seda just märtsikuu kehvemapoolsem tasumine. Aktsiisidest kasvus püsis märtsis vaid tubakaaktsiis. Terve esimene kvartal on tubakaaktsiisi tasumised olnud nii eelmisest aastast kui ka oodatust kõrgemad. Oodatust paremini on eelkõige deklareeritud sigarette, täpsemalt ei ole esimese kolme kuuga deklareerimine vähenenud ning koos aktsiisimäärade tõusuga on see võimaldanud tasumisel kasvada. Sigarettide koguste kasv peegeldab eelmise aasta tavapärasest madalamat deklareerimist.