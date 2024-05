Kodulaenuturul käib vinge rebimine. Kodumaised pangad haistsid võimalust ja tegid sööstu

Coop Panga kodulaenude äriliini juht Karin Ossipova tõi välja, et aasta algusest on Coop Pank saanud nädalas keskmiselt kaks korda rohkem taotlusi kui eelmisel poolaastal. „Ligi 60% neist moodustavad refinantseerimistaotlused eelkõige suurte Rootsi pankade klientidelt,“ ütles ta.

Sellel, miks kodulaenuturul on praegu väga tihe konkurents, on Ossipova sõnul mitu põhjust. Ühelt poolt on kõrge euribor pannud inimesi oma kodukulu üle vaatama ja paremaid laenutingimusi küsima nii oma kodupangast kui ka konkurentidelt.