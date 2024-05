Ekspert olukorrast majanduses: tarbija ei taha tarbida

Püsihindades jaekaubanduse maht langeb juba 18 kuud järjest. Tarbija vaatab üha täpsemalt, mida ta ostukorvi paneb. Teisalt oli töötuse määr statistikaameti andmetel 2023. aastal väiksem, kui oli Covidi tervisekriisi ajal aastal 2020. Veelgi, vaadates statistikat, siis 2023. aastal kukkus töötuse määr viimases kvartalis võrreldes kolmanda kvartaliga 7,5 protsendi pealt 6,6 protsendi peale. Kodumajapidamiste hoiuste maht on rekordkõrgel. Jah, vähenenud on nõudmiseni hoiuste maht, kuid suurimate pankade väitel on see vähenemine tingitud tähtajaliste hoiuste suurenemisest.

Lihtne kokkuvõte: tarbija ei taha tarbida. Eks siin ole erinevaid põhjuseid, miks inimene selliselt on hakanud käituma. Suures plaanis on viimased kaks ja pool aastat olnud väga ebastabiilne geopoliitiline olukord. Samuti meie enda riigi majandus, mis on viimased kaheksa kvartalit kukkunud ning kaasa ei aita ka riigivalitsejate otsustamatus sellega midagi ette võtta. Lisame siia erinevad uued maksud ja muud ideed seoses pakendite ja prügimajandusega, mis inimeste rahakottidele just kõige paremini ei mõju. Kõik see kokku on muutnud keskmise tarbija väga ettevaatlikuks.