Skeleton rajab järgmise tehase Prantsusmaale. Viie aastaga investeeritakse superakude tootmisesse 600 miljonit

Oksitaania piirkonna president Carole Delga rõõmustas, et Eesti ettevõtte valik langes Edela-Prantsusmaa kasuks. „Skeleton Technologiesi saabumine on Oksitaania jaoks suurepärane uudis. Konkureerisime mitmete Euroopa riikide ja teiste Prantsusmaa regioonidega. Skeletoni otsus luua siia peale teadus- ja arenduskeskuse ka tulevane tehas näitab, et regioonist on saanud rohetehnoloogia tõmbekeskus. Meie jõupingutused selle valdkonna ettevõtteid toetava ökosüsteemi väljaarendamiseks on kandnud vilja.“