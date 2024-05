VIDEO | Swedbanki kinnisvarahommik. Korterid muutuvad peagi taskukohasemaks, taastumine aga kiire ei tule

Palgad kasvavad tarbijahindadest kiiremini eelmise aasta keskpaigast. Kuigi kiire inflatsiooni mõjul on majapidamiste sundkulutused oluliselt tõusnud, on keskmise palga ostujõud praeguseks suurel määral paranenud. Swedbanki prognoosi järgi palgakasv tänavu küll aeglustub, kuid jääb tugevaks. Tööturg on vaatamata pikalt kestnud majanduslangusele aga hästi vastu pidanud. Tööpuudus on kasvanud oodatust vähem. Hõivatute arv küll väheneb, kuid hõive jääb kõrgeks. Majanduses tervikuna peaks olukord sel aastal hakkama järk-järgult paranema, mis toob rohkem positiivseid majandusuudiseid. Kuigi ühe kuu põhjal on trendi pöördumise kohta veel vara järeldusi teha, siis mitmed tegurid, nagu vastupidav tööjõuturg, ostujõu jätkuv paranemine, intressimäärade oodatav langetamine kui ka majanduse kasvule pöördumine annavad alust loota, et majapidamiste kindlustunne hakkab sel aastal paranema.