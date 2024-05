Hullus sai uue tõuke: sotsiaalmeedias ilmunud pilt tekitas taas meemiaktsiate maania

Nii tõusis AMC aktsia eile 78,4% ning seejärel järelturul veel lisaks 23,7%. GameStopi aktsia kerkis päevaga 74,4%, järelturul täiendavalt 21,2%. Tõusud olid sedavõrd järsud, et aktsiatega peatati mitmel korral kauplemine. Analüütikafirma S3 Partnersi andmetel tõi see kaasa ligi miljardi dollarise kahju investoritele, kes oli neis aktsiates end lühikeseks müünud ehk langusele panustanud.

Eilsele rallile pani aluse investor Keith Gill, keda tuntakse rohkem varjunime Roaring Kitty (möirgav kass) kaudu, kes oli 2021. aasta alguses toimunud meemiaktsiate maania üks suurimaid mõjuisikuid. Nimelt argumenteeris Gill toona nii Redditi alafoorumis WallStreetBets postitustes kui ka Youtube’i videotes, et GameStopi aktsia on alahinnatud. See pälvis üks hetk masside tähelepanu, mis tipnes jaeinvestorite nii-öelda mässuga Wall Streeti vastu ning maaniaga, mille eesmärgiks oli mh tekitada valu suurtele investoritele, kes olid GameStopi aktsias läinud lühikeseks.