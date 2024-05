LHV kasvatas jõudsalt kasumit ja ärimahtu: finantsplaanist ollakse ees

LHV Group teenis aprillis 15,8 miljonit eurot konsolideeritud puhaskasumit, puhaskasumiks kujunes 13 miljonit eurot, LHV Bank Ltd 1,3 miljonit eurot, AS LHV Varahaldus 259 tuhat eurot ja AS LHV Kindlustus 64 tuhat eurot. Aprillis oli LHV Groupi aktsionäridele kuuluva omakapitali tootlus 33,3%.