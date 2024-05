Playstation 5 nõrk müük vähendas Sony kasumit

Ettevõttel jäi PlayStation 5 mängukonsooli müükidest aastases plaanis napilt puudu, et senist prognoosi edestada. Ettevõte märtsikvartali käive oli 3,5 triljonit jeeni (22,4 dollarit miljardit). Samas eeldati käibeks hoopis 2,89 triljonit jeeni. Ainult käibe põhjal on kasv olnud aastases võrdluses 14%.

Ettevõtte ärikasum oli aga oodatust väiksem. Reaalsus oli 229,4 miljardit jeeni, samas eeldati 236, 81 miljardit jeeni. See kasv oleks tähendanud 57-protsendilist hüpet aastases võrdluses. Jaapani mängutootja kogu eelmise, 2023. aasta käive oli 13 triljonit jeeni. Seda on aastases võrdluses 19% rohkem. Kogu aasta kasum tuli ettevõttel 1,2 triljonit jeeni, mida on aastases võrdluses jällegi 7% vähem.